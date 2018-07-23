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СК узнает, почему ярославский следователь не возбудил дело, узнав о пытках в колонии
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СК узнает, почему ярославский следователь не возбудил дело, узнав о пытках в колонии 

Вести.Ru 41 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Бывшего следователя, который знал о жестокой пытке заключенного в ярославской исправительной колонии, но не завел уголовное дело, проверяют правоохранительные органы. Об этом "Интерфаксу" рассказала старший помощник главы СУ СКР по области Кристина Гузовская. Следователь уволился год назад, добавила собеседница агентства.
Напомним, 20 июля в СМИ появилось видео, как надзиратели издеваются над заключенным ИК-1, что в Ярославской области. После чего было возбуждено уголовное дело. Шесть человек уже задержаны, их собираются поместить под стражу. А 17 сотрудников отстранены от работы.
Кроме того, адвокат Ирина Бирюкова, опубликовавшая видеозапись, покинула Россию. Ей якобы начали поступать угрозы. Сейчас эту информацию проверяют правоохранительные органы. Если она подтвердится, женщине и ее семье обеспечат защиту.
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