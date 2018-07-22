СМИ: В Шарлыке ссора закончилась выстрелом из карабина 

В Оренбургской области региональный СК проводит проверку по факту смерти мужчины в здании администрации Шарлыкского сельсовета.
Как сообщает RIA56, бывший руководитель районного управления Пенсионного фонда в пятницу поссорился с девушкой и пришел с карабином в здание районного ЗАГСа, где та работала. Ссора продолжилась снова, испуганная девушка успела выбежать в соседнее здание администрации, где в том числе находилась служба судебных приставов.
С мужчиной пытались поговорить, но он выстрелил себе из карабина в голову. «По данному факту региональный СК проводит проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщила RIA56 старший помощник руководителя СУ СК по Оренбургской области Анжелика Линькова.