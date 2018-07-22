СМИ: В Шарлыке ссора закончилась выстрелом из карабина

АиФ-Оренбург: последние новости

В Оренбурге арестанту увеличили срок за попытку побега из колонии

Оренбуржец ответит в суде за жестокое обращение с псом Бубликом

Виктор Железнов не жалуется на условия содержания в СИЗО-1