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По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестовали 74-летнего ученого
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По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестовали 74-летнего ученого 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Суд арестовал по делу о госизмене ученого головного научного предприятия «Роскосмоса» — Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом сообщили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в воскресенье, 22 июля.
«В СИЗО «Лефортово» накануне мне удалось пообщаться с вновь прибывшим 74-летним заключенным из Королева Кудрявцевым В. В., которого арестовали и доставили вчера», — рассказал представитель общественной организации Евгений Еникеев.
По его словам, в «Роскосмосе» о причастности Кудрявцева к делу «прямо никто не сказал», объяснив, что дело засекречено. В Лефортовском суде Москвы, где обычно рассматриваются дела о госизмене, не стали комментировать эту информацию, снова сославшись на секретность.
21 июля источник ТАСС сообщал, что московские суды перестанут публиковать списки фигурантов уголовных дел о государственной измене и шпионаже, а все подобные дела будут помечаться грифом «совершенно секретно».
20 июля в ЦНИИмаш и «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) прошли обыски. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». Отмечалось, что научные работники могли этим заниматься по запросу руководства. «Роскосмос» заявил, что окажет следствию любую необходимую помощь.
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