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Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
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Служащие ярославской колонии задержаны за пытки 

Рамблер 1 час назад
Шестеро служащих ярославской колонии №1, избивавшие заключенного, были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела следователи установили личности всех сотрудников исправительного учреждения, принимавших участие в избиении, задержали шестерых из них и ходатайствовали перед судом об их аресте.
Кроме того, в СК подчеркнули, что предпринимают необходимые действия по задержанию всех остальных фигурантов скандального видео, а также уже провели обыски в колонии №1 и ярославском управлении Федеральной службы исполнения наказаний и изъяли документы.
Ранее «Новая газета» опубликовала видеозапись, запечатлевшую избиение заключенного служащими колонии №1 в Ярославле в июне 2017 года. По данному факту Следком возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».
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