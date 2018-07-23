Служащие ярославской колонии задержаны за пытки

Шестеро служащих ярославской колонии №1, избивавшие заключенного, были задержаны. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела следователи установили личности всех сотрудников исправительного учреждения, принимавших участие в избиении, задержали шестерых из них и ходатайствовали перед судом об их аресте.

Кроме того, в СК подчеркнули, что предпринимают необходимые действия по задержанию всех остальных фигурантов скандального видео, а также уже провели обыски в колонии №1 и ярославском управлении Федеральной службы исполнения наказаний и изъяли документы.