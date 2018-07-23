В Ярославле отстранили 17 сотрудников ФСИН после избиения заключенного 

Семнадцать сотрудников ярославской колонии №1 были отстранены от исполнения должностных полномочий, сообщает «РИА Новости».
«Мне сообщили в исправительной колонии №1, что 17 сотрудников этой колонии, которые установлены по видео известному, отстранены от исполнения обязанностей, в отношении них соответствующие проверочные мероприятия проводятся. И, наверное, уже на следующей неделе будет решаться вопрос об их судьбе на ближайшее время», — сказал агентству региональный уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после сообщений СМИ об избиении сотрудниками УФСИН заключенного, отбывающего наказание в ярославской колонии. Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).
20 июля «Новая Газета» опубликовала материал об избиении заключенного в ярославской колонии, к которому прилагалось видео, предоставленное юристами фонда «Общественный вердикт». На записи люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину. Юристы фонда сообщили, что это заключенный Евгений Макаров. После публикации видео УФСИН по Ярославской области начало проверку информации об инциденте.