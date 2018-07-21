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Бывшего участника КВН убили в Казахстане
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Бывшего участника КВН убили в Казахстане 

Пятый канал 23 минуты назад
Фото: Пятый канал
Участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева убили в городе Актау. Как сообщает портал «Лада», инцидент случился в ночь на 21 июля. Динияр отдыхал с друзьями в баре, однако стал случайным свидетелем драки возле заведения. Один из нападавших пырнул молодого человека ножом в ногу. Алимбаева увезли в больницу и провели ему срочную операцию. После этого его перевели в реанимацию. Однако спасти жизнь ему не удалось — артист умер от потери крови.
Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Все трое — жители Актау.
Погибшему было всего 32 года. У Данияра остались жена и четверо детей. О дате и времени похорон пока не сообщается.
Примечательно, что это уже второе убийство в Казахстане за последние дни. Так, бронзовый призер Олимпиады-2014, Чемпионатов Европы и Мира и пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию Денис Тен был госпитализирован с ножевым ранением в Алма-Ате 19 июля. В тот же день он скончался — врачи не смогли помочь ему в связи с большой кровопотерей.
В субботу, 21 июля, в столице Казахстана Дениса Тена проводили в последний путь тысячи горожан аплодисментами под песню в исполнении фигуриста.
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