Бывшего участника КВН убили в Казахстане

Участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева убили в городе Актау . Как сообщает портал «Лада», инцидент случился в ночь на 21 июля. Динияр отдыхал с друзьями в баре, однако стал случайным свидетелем драки возле заведения. Один из нападавших пырнул молодого человека ножом в ногу. Алимбаева увезли в больницу и провели ему срочную операцию. После этого его перевели в реанимацию. Однако спасти жизнь ему не удалось — артист умер от потери крови.

Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Все трое — жители Актау.

Погибшему было всего 32 года. У Данияра остались жена и четверо детей. О дате и времени похорон пока не сообщается.

Примечательно, что это уже второе убийство в Казахстане за последние дни. Так, бронзовый призер Олимпиады-2014, Чемпионатов Европы и Мира и пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию Денис Тен был госпитализирован с ножевым ранением в Алма-Ате 19 июля. В тот же день он скончался — врачи не смогли помочь ему в связи с большой кровопотерей.