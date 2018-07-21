Топ-менеджер «Северного кредита» помещен под домашний арест 

Бывший первый заместитель председателя правления банка"Северный кредит" Антон Сохрин помещен под домашний арест. Такое решение вынес Вологодский городской суд.
Накануне Антона Сохрина задержали в Москве и доставили в Вологду, где определили в изолятор временного содержания. Подробности судебного разбирательства пока неизвестны.
Напомним, в конце прошлого года Центробанк РФ отозвал лицензию у «Северного кредита», затем подал иск в Арбитражный суд Вологодской области о банкротстве финансовой организации. Как выяснилось, из «Северного кредита» была выведена внушительная сумма денег — от 3 до 5 млрд рублей.
Добавим, что в апреле 2018 года сотрудники ФСБ задержали еще трех сотрудников «Северного кредита». В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах».