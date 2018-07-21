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Топ-менеджер «Северного кредита» помещен под домашний арест
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Топ-менеджер «Северного кредита» помещен под домашний арест 

Вологда.рф 36 минут назад
Бывший первый заместитель председателя правления банка"Северный кредит" Антон Сохрин помещен под домашний арест. Такое решение вынес Вологодский городской суд.
Накануне Антона Сохрина задержали в Москве и доставили в Вологду, где определили в изолятор временного содержания. Подробности судебного разбирательства пока неизвестны.
Напомним, в конце прошлого года Центробанк РФ отозвал лицензию у «Северного кредита», затем подал иск в Арбитражный суд Вологодской области о банкротстве финансовой организации. Как выяснилось, из «Северного кредита» была выведена внушительная сумма денег — от 3 до 5 млрд рублей.
Добавим, что в апреле 2018 года сотрудники ФСБ задержали еще трех сотрудников «Северного кредита». В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах».
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