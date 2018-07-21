Пермские грабители убили женщину, связав ее веревками

Суд займется делом по факту смерти женщины, туго связанной веревками. Инцидент произошел в поселке Оверята под Пермью . Об этом сообщил местный портал PROГород.

По данным следствия, двое злоумышленников проникли в частный дом и увидели, что хозяйка никуда не ушла. Мужчины решили связать женщину веревками. Пока жертва пыталась выпутаться, преступники вынесли из ее дома 2,5 тысячи рублей и содержимое холодильника. Веревки слишком сильно пережали тело женщины, начались необратимые процессы, в результате которых она скончалась. Это произошло в ноябре минувшего года.

Мужчин удалось задержать. Ими оказались два 33-летних жителя Костромской области . 20 июля 2018 года расследование дела о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего завершилось. Материалы уже направлены в суд.