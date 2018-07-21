Ещё
Пермские грабители убили женщину, связав ее веревками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пермские грабители убили женщину, связав ее веревками 

360tv.ru 11 минут назад
Суд займется делом по факту смерти женщины, туго связанной веревками. Инцидент произошел в поселке Оверята под Пермью. Об этом сообщил местный портал PROГород.
По данным следствия, двое злоумышленников проникли в частный дом и увидели, что хозяйка никуда не ушла. Мужчины решили связать женщину веревками. Пока жертва пыталась выпутаться, преступники вынесли из ее дома 2,5 тысячи рублей и содержимое холодильника. Веревки слишком сильно пережали тело женщины, начались необратимые процессы, в результате которых она скончалась. Это произошло в ноябре минувшего года.
Мужчин удалось задержать. Ими оказались два 33-летних жителя Костромской области. 20 июля 2018 года расследование дела о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего завершилось. Материалы уже направлены в суд.
Полицейские задержали грабителя, избившего инвалида в подъезде жилого дома на улице Ватутина во Владивостоке. Злоумышленник несколько раз ударил кулаком в лицо пострадавшего, чтобы отнять мобильный телефон. 32‐летний потерпевший при падении сломал руку и попал в больницу.
360tv.ru: последние новости
Гибель россиянина расследуют в кенийском Найроби «Не обрекайте меня на смерть»: Браудер рассказал о своем страхе перед экстрадицией в Россию Рабочие устроили массовую драку из‐за задержки зарплаты в Тюменской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев195
Максакова в короткой юбке вызвала фурор145
Фото кабинета Медведева удивило россиян399
На Украине испугались окончательного развала202
Умершему Задорнову припомнили измены жене7
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
01:28
На Украине предложили «отрезать» Крым от газа и света
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение