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Посольство подтвердило гибель россиянина в Найроби
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Посольство подтвердило гибель россиянина в Найроби 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российский гражданин был убит в пятницу вечером в центре Найроби, сейчас решается вопрос о транспортировке его тела на родину, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Кении Алексей Чесноков.
"19 июля около семи часов вечера российский гражданин, который здесь находился с частным визитом, в городе Найроби, ехал на своем автомобиле по одной из центральных улиц города. В какой-то момент встал в пробке. В этот момент к нему подошли вооружённые, неизвестные, пока не установленные люди. Его убили, машину ограбили, соответственно. Прибыла полиция, проинформировали посольство", — сказал Чесноков.
"Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства этого трагического инцидента. Посольство, естественно, находится в контакте с органами внутренних дел в связи с этим расследованием. Параллельно решается вопрос о транспортировке останков российского гражданина на родину", — пояснил дипломат.
Ранее кенийская радиостанция Capital FM сообщила, что местная полиция расследует обстоятельства гибели гражданина России в Найроби при попытке ограбления. По данным правоохранительных органов, «погибший являлся сотрудником Volvo Motors в пригороде Ати-Ривер». Пресс-атташе посольства не прокомментировал эту информацию в разговоре с информагентством.
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