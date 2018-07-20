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Источник рассказал о подозреваемых по делу о госизмене в «Роскосмосе»
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Источник рассказал о подозреваемых по делу о госизмене в «Роскосмосе» 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Основными подозреваемыми по делу о государственной измене в "Роскосмосе" проходят сотрудники головного научного института отрасли — ЦНИИмаша, директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон пока рассматривается как лицо, которое «могло знать о ситуации», рассказал РИА Новости источник, знакомый с расследованием.
"Основные обыски проходят в ЦНИИмаше. Именно ряд сотрудников предприятия и их рабочие места в первую очередь проверяются следственными и органами. В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — рассказал собеседник.
По словам источника в бывшем руководстве «Роскосмоса», экс-глава госкорпорации Игорь Комаров, при котором Пайсон получил должность, не допускал того к секретной информации.
"В круг его обязанностей доступ к такой информации не входил", — отметил собеседник.
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