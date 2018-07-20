Источник рассказал о подозреваемых по делу о госизмене в «Роскосмосе»

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Основными подозреваемыми по делу о государственной измене в "Роскосмосе" проходят сотрудники головного научного института отрасли — ЦНИИмаша, директор информационно-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрий Пайсон пока рассматривается как лицо, которое «могло знать о ситуации», рассказал РИА Новости источник, знакомый с расследованием.

"Основные обыски проходят в ЦНИИмаше. Именно ряд сотрудников предприятия и их рабочие места в первую очередь проверяются следственными и органами. В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — рассказал собеседник.

По словам источника в бывшем руководстве «Роскосмоса», экс-глава госкорпорации Игорь Комаров , при котором Пайсон получил должность, не допускал того к секретной информации.

"В круг его обязанностей доступ к такой информации не входил", — отметил собеседник.