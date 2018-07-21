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В Кении расследуют гибель россиянина
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В Кении расследуют гибель россиянина, сообщают СМИ 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Simon Maina
Полиция Кении расследует обстоятельства гибели гражданина России в Найроби при попытке ограбления, сообщает местная радиостанция Capital FM.
По данным полиции, "погибший являлся сотрудником Volvo Motors в пригороде Ати-Ривер и направлялся в центр города (Найроби), когда на него напали хулиганы". Россиянин оказал сопротивление, после чего преступники открыли огонь.
В результате мужчина получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.
Как отмечает радиостанция, по версии полиции, целью нападения было ограбление.
Правоохранительные органы ведут поиски преступников.
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