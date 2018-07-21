В Кении расследуют гибель россиянина, сообщают СМИ

Полиция Кении расследует обстоятельства гибели гражданина России Найроби при попытке ограбления, сообщает местная радиостанция Capital FM.

По данным полиции, "погибший являлся сотрудником Volvo Motors в пригороде Ати-Ривер и направлялся в центр города (Найроби), когда на него напали хулиганы". Россиянин оказал сопротивление, после чего преступники открыли огонь.

В результате мужчина получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.

Как отмечает радиостанция, по версии полиции, целью нападения было ограбление.