В Кении расследуют гибель россиянина

Полиция Кении расследует обстоятельства гибели гражданина России в Найроби при попытке ограбления, сообщает местная радиостанция Capital FM.
По данным полиции, "погибший являлся сотрудником Volvo Motors в пригороде Ати-Ривер и направлялся в центр города (Найроби), когда на него напали хулиганы". Россиянин оказал сопротивление, после чего преступники открыли огонь.
В результате мужчина получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице. Преступникам удалось скрыться с места происшествия.
Как отмечает радиостанция, по версии полиции, целью нападения было ограбление.
Правоохранительные органы ведут поиски преступников.