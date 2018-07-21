В Финляндии завели уголовное дело в отношении хоккеиста русского происхождения 

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Александр Барков находится под следствием, сообщает "Советский спорт".
Как информирует Ilta Sanomat, в отношении хоккеиста российского происхождения в Финляндии возбуждено уголовное дело по обвинению в угрозе безопасности дорожного движения. Детали инцидента не уточняются.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ 22-летний Барков провел 79 матчей и набрал 78 (27+51) очков.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признался в содеянном.