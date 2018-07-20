По делу о хищении драгоценностей в Казани будут судить бизнесмена из Москвы

Московский бизнесмен предстанет перед судом в Казани по делу о хищении украшений, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ 42-летнего предпринимателя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, мужчина, являясь руководителем предприятий «Аурум Ювелир Восток», «Аурум Ювелир Запад» и «Чудесный Ларец», заключил с предпринимателем и двумя фирмами договоры поставки ювелирных изделий, согласно которым драгоценности планировалось продать в Татарстане и в других регионах России . При этом, как установило следствие, бизнесмен изначально не намеревался выполнять обязательства. После поставки украшений предприниматель реализовал товар, однако с контрагентами не рассчитался, причинив ущерб на общую сумму свыше 24 млн рублей. В ходе следствия предприниматель свою вину не признал. Уголовное дело направили в Вахитовский суд.