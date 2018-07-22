«Без права переписки»: решение по делу о госизмене 

Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина, обвиняемая в государственной измене, подверглась дискриминации в следственном изоляторе. Женщина сообщила правозащитникам, что ей запретили общаться с родственниками, рассказал News.ru член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.
Во время посещения СИЗО «Лефортово» правозащитнику удалось побеседовать с подследственной. «На нее давит следователь. Он грозит, что из-за специфической статьи ей не положено ни звонков, ни переписки, ни встреч с родственниками. Хотя переписку он не имеет права запретить», — сказал правозащитник. Со слов Зиминой, в середине июля — 15 или 16 числа — сотрудник СИЗО отказал ей в отправке письма.
На жалобу правозащитников сотрудники СИЗО ответили, что женщина сможет отправлять и получать письма: правда, все они будут проходить цензуру. О других подобных случаях давления на «изменников» Еникееву не известно.
Также обвиняемая сообщила, что упала в обморок из-за проблем с сахаром в крови. Врачи следственного изолятора оказали ей помощь и дали сладкий чай.
Зимина содержится в СИЗО «Лефортово» с 4 июля. Сотрудники ФСБ задержали ее в Калининграде и доставили на самолете в Москву, где суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Антонина Зимина занимала пост директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Сейчас этой автономной некоммерческой организацией руководит ее муж Константин Антонец.
Когда именно была задержана Зимина и в каких эпизодах госизмены ее подозревают, пока неизвестно. «После моего вопроса о том, как я могу связаться с её родственниками, Зимина назвала адрес мужа, и сотрудники СИЗО прервали наш разговор», — сообщил Еникеев.
Он также рассказал News.ru о том, как обнаружил в карантине еще одного обвиняемого по делу о госизмене — предположительно, он связан с делом о «сливе» секретной информации из Роскосмоса.