Ещё
«Без права переписки»: решение по делу о госизмене
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Без права переписки»: решение по делу о госизмене 

News.ru 2 часа назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина, обвиняемая в государственной измене, подверглась дискриминации в следственном изоляторе. Женщина сообщила правозащитникам, что ей запретили общаться с родственниками, рассказал News.ru член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.
Во время посещения СИЗО «Лефортово» правозащитнику удалось побеседовать с подследственной. «На нее давит следователь. Он грозит, что из-за специфической статьи ей не положено ни звонков, ни переписки, ни встреч с родственниками. Хотя переписку он не имеет права запретить», — сказал правозащитник. Со слов Зиминой, в середине июля — 15 или 16 числа — сотрудник СИЗО отказал ей в отправке письма.
На жалобу правозащитников сотрудники СИЗО ответили, что женщина сможет отправлять и получать письма: правда, все они будут проходить цензуру. О других подобных случаях давления на «изменников» Еникееву не известно.
Также обвиняемая сообщила, что упала в обморок из-за проблем с сахаром в крови. Врачи следственного изолятора оказали ей помощь и дали сладкий чай.
Зимина содержится в СИЗО «Лефортово» с 4 июля. Сотрудники ФСБ задержали ее в Калининграде и доставили на самолете в Москву, где суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Антонина Зимина занимала пост директора Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Сейчас этой автономной некоммерческой организацией руководит ее муж Константин Антонец.
Когда именно была задержана Зимина и в каких эпизодах госизмены ее подозревают, пока неизвестно. «После моего вопроса о том, как я могу связаться с её родственниками, Зимина назвала адрес мужа, и сотрудники СИЗО прервали наш разговор», — сообщил Еникеев.
Он также рассказал News.ru о том, как обнаружил в карантине еще одного обвиняемого по делу о госизмене — предположительно, он связан с делом о «сливе» секретной информации из Роскосмоса.
News.ru: последние новости
Возможный «изменник» из Роскосмоса пожаловался на диабет Роскосмос подтвердил, что в «Лефортово» сидит их сотрудник Пайсон проходит по делу о госизмене как свидетель
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп снова попался86
В Киеве обнаружили «украинское прошлое» у Хорватии203
Греция меняет тон в отношении России226
Помпео высказал свои претензии Лаврову247
Звезду КВН зарезали в драке24
Видео
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
04:14
Ситуация с КНДР разочаровала Трампа
В мире США
02:02
Петербуржец решил помочь незнакомке и умер
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение