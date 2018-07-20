Ещё
В Саратове бывший сотрудник полиции и ФСИН похитил более миллиона рублей пенсионных выплат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратове бывший сотрудник полиции и ФСИН похитил более миллиона рублей пенсионных выплат 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Вскоре состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Саратова, обвиняемого в мошенничестве и даче взятки должностному лицу. По версии следствия, он получал пенсии как бывший сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и управления МВД. Однако впоследствии обвиняемый не предоставил документы об истечении срока выплат. Общий ущерб двум ведомствам составил 1,2 милилона рублей.
За не привлечение к уголовной ответственности обвиняемый дал сотруднику полиции взятку в виде документов на владение автодисками стоимостью более 29 тысяч рублей. В момент передачи взятки его задержали.
Уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса передано в суд на рассмотрение. Об этом сообщает региональное следственное управление.
САРАТОВ24: последние новости
В Вольске обнаружили тело разыскиваемого мужчины с мобильником в руке В Энгельсе осужден серийный похититель самоваров Чиновница из Перелюбского района премировала себя на 48 тысяч рублей и осуждена на 160 тысяч
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста591
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры90
Фото кабинета Медведева удивило россиян94
Караченцова попросили забрать жену из психушки58
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе243
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение