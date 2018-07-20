В Саратове бывший сотрудник полиции и ФСИН похитил более миллиона рублей пенсионных выплат

Вскоре состоится судебное заседание по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Саратова , обвиняемого в мошенничестве и даче взятки должностному лицу. По версии следствия, он получал пенсии как бывший сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и управления МВД . Однако впоследствии обвиняемый не предоставил документы об истечении срока выплат. Общий ущерб двум ведомствам составил 1,2 милилона рублей.

За не привлечение к уголовной ответственности обвиняемый дал сотруднику полиции взятку в виде документов на владение автодисками стоимостью более 29 тысяч рублей. В момент передачи взятки его задержали.

Уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса передано в суд на рассмотрение. Об этом сообщает региональное следственное управление.