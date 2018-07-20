Экс-главу «Спурт Банка» отправили под домашний арест

Приволжский суд отправил бывшего председателя правления «Спурт Банка» Евгению Даутову под домашний арест до 6 октября, сообщил корреспонденту «АиФ-Казань» пресс-секретарь суда.

По его словам, Евгению Даутову обвиняют по ч.4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата) — 2 эпизода, по ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) — 4 эпизода и по ст.172 прим. 1 (Фальсификация отчетности финансовой организации).

В ходе расследования оперативники обнаружили, что что деньги из банка ушли, а кредиты выплачены не были. Речь идет о выданных кредитах на 119 и 120 млн рублей.