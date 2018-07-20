Неудачно пошутил. За телефонный террор можно «загреметь» в тюрьму на 10 лет

Не понять, не простить

Ставрополье с телефонным терроризмом знакомо не понаслышке. Звонки о заложенных бомбах в службу спасения здесь поступают нередко. Вычислить источник сообщения легко. Уголовное дело. Суд. Приговор.

Пару недель назад в Промышленном районном суде Ставрополя завершилось рассмотрение дела в отношении 35-летнего жителя краевого центра. Слушания были стремительными, так как мужчина всё осознал, раскаялся и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке.

Да и как тут не сожалеть о содеянном, когда вообще плохо помнишь, что происходило накануне. Был пьян, позвонил со своего мобильного, сообщил, что готовится теракт: в здании суда заложена бомба. Службы экстренного реагирования поехали в суд искать бомбу, не нашли. А к шутнику домой отправился наряд полиции. Сложно сказать, было ли ему весело, когда звонил, но, когда увидел на пороге вооружённых стражей правопорядка, смеяться наверняка расхотелось.

Суд «отвесил» незадачливому телефонному террористу год ограничения свободы. С учётом деятельного раскаяния.

Таких «минёров» большинство. «Гениальная» идея сообщить в полицию о бомбе приходит им обычно в пьяном угаре. Все они потом горько сожалеют о своей шутке. Понять и простить? Но ведь каждое такое сообщение — это выезд специальных служб, эвакуация, слухи, паника.

В 2014 году статью 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» подкорректировали в первый раз. Ввели вторую часть, которая учитывала последствия звонка. При «минировании» объектов социальной инфраструктуры, а также в тех случаях, когда сумма ущерба превышала миллион рублей, наказание стало более жёстким.

Цель — сеять хаос

В целом по стране наблюдается тенденция к росту количества заведомо ложных сообщений о терактах. Увеличивается, соответственно, и число осуждённых. По данным судебного департамента Верховного суда РФ, с 437 приговоров по ст. 207 УК РФ в 2010 году показатели подскочили до 681 приговора в 2017 году.

Но всё эти случаи пьяного баловства оказались цветочками по сравнению с волной телефонного терроризма, которая обрушилась на страну в сентябре прошлого года. Первым под удар злоумышленников попал Ставрополь.

11 сентября, в годовщину всем известного теракта в Нью-Йорке , в правоохранительные органы поступили сообщения о бомбах в 42 зданиях краевой столицы. «Минированию» подверглись бизнес-центры, больницы, школы и другие места массового пребывания граждан. Число эвакуированных исчислялось тысячами, ущерб — миллионами. Работа соцучреждений была парализована, люди напуганы.

Следом такие же звонки прокатились по всей России . 45 городов в разных регионах, включая все города-миллионники. Стало очевидно, что это уже не глупость отдельных малосознательных граждан, а хорошо спланированная акция по дестабилизации и устрашению общества, по сути, мало чем отличающаяся от настоящего теракта.

«Конечно, мерить степень вины таких злоумышленников нужно было уже совсем другими мерками. Краевая антитеррористическая комиссия совместно с правоохранительными органами и депутатами подготовила новые поправки в УК и направила их в Госдуму РФ , — рассказал зампред правительства края Юрий Скворцов . — В последний день прошлого года президент страны подписал закон, ужесточающий ответственность за ложное сообщение о теракте.

Статья 207 УК РФ пополнилась двумя новыми положениями. Часть третья предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы для тех, кто занимается телефонным терроризмом в целях дестабилизации деятельности органов власти. А часть четвёртая говорит о том, что если ложное сообщение приведёт к тяжким последствиям, в частности к смерти человека, то срок лишения свободы может составить 10 лет.