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Экс-руководительницу банка «Спурт» в Татарстане отправили под домашний арест
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Экс-руководительницу банка «Спурт» в Татарстане отправили под домашний арест 

ТАСС 1 час назад
Фото: Реальное время
КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани отправил бывшего председателя правления обанкротившегося «Спурт-Банка» Евгению Даутову под домашний арест.
"В отношении Евгении Даутовой избрали меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 октября", — сообщил представитель суда.
Как сообщалось ранее, ГСУ МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в обанкротившемся "Спурт банке" в Татарстане.
Центробанк с 21 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Спурт банка», позднее Арбитражный суд Татарстана признал кредитную организацию банкротом и открыл конкурсное производство. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 июля 2017 года занимал 183 место в банковской системе РФ. По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов «Спурт банк» неадекватно оценивал принятые риски.
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