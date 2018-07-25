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Сотрудник брянской колонии уволен после смерти заключённого
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Сотрудник брянской колонии уволен после смерти заключённого 

Говорит Москва 28 минут назад
Фото: News.ru
Инцидент произошёл вечером 22 июля. В региональном управлении СКР ТАСС сообщали, что подозреваемый в насилии над заключённым сотрудник исправительной колонии № 6 задержан, решается вопрос о его аресте.
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