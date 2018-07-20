Похитителям Будагова предъявлено обвинение

Неделю назад они были заключены под стражу. Действия мужчин, в зависимости от роли каждого, квалифицированы как похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и оружия.

Бизнесмен исчез 10 июля. По пути на работу его «Лексус» остановили неизвестные в масках и в форме полиции. Для этого дорогу в дачном массиве у Светлой Жизни перегородили другим транспортным средством. Водителя Будагова оставили связанным в районе Лужковского кладбища, бизнесмена увезли на машине с подменными номерами. Его закрыли в частном доме, расположенном в Чернском районе Тульской области . Жилище за несколько дней до этого было арендовано цыганами.

У Сергея Будагова потребовали 20 млн рублей. Якобы эта сумма могла обеспечить бизнесмену свободу. Орловец умело тянул время, ожидая, что его найдут. Действительно, в ночь с 12 на 13 июля был проведен штурм. Злоумышленников задержали, а бизнесмена освободили. В интервью СМИ он заявил, что с ним обращались вежливо, физического насилия не применяли.

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