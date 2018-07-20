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Похитителям Будагова предъявлено обвинение
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Похитителям Будагова предъявлено обвинение 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
СУ СК России по Орловской области предъявлено обвинение четверым участникам преступной группы, совершившим похищение владельца агрохолдинга «Орловская Нива» Сергея Будагова.
Неделю назад они были заключены под стражу. Действия мужчин, в зависимости от роли каждого, квалифицированы как похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и оружия.
Бизнесмен исчез 10 июля. По пути на работу его «Лексус» остановили неизвестные в масках и в форме полиции. Для этого дорогу в дачном массиве у Светлой Жизни перегородили другим транспортным средством. Водителя Будагова оставили связанным в районе Лужковского кладбища, бизнесмена увезли на машине с подменными номерами. Его закрыли в частном доме, расположенном в Чернском районе Тульской области. Жилище за несколько дней до этого было арендовано цыганами.
У Сергея Будагова потребовали 20 млн рублей. Якобы эта сумма могла обеспечить бизнесмену свободу. Орловец умело тянул время, ожидая, что его найдут. Действительно, в ночь с 12 на 13 июля был проведен штурм. Злоумышленников задержали, а бизнесмена освободили. В интервью СМИ он заявил, что с ним обращались вежливо, физического насилия не применяли.
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