Омбудсмен заявил об отсутствии паники в фигурирующей в деле о пытках ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ , 22 июля. / ТАСС /. Обстановка в ярославской колонии №1, где в настоящий момент проводятся проверки по сообщениям об избиении заключенного в июне 2017 года, стабильная, колония работает в обычном режиме. Об этом ТАСС рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин после посещения колонии.

Материал об избиении заключенного в ярославской колонии появился на сайте "Новой газеты" . Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью, которую предоставили юристы фонда «Общественный вердикт». На кадрах видно, как люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По версии юристов фонда, это заключенный Евгений Макаров

"Я сегодня посетил колонию №1, там нет паники, обстановка нормальная, колония работает в обычном режиме. Я поговорил с осужденными, в том числе один на один. Все они подтверждают, что никакого давления на них не оказывается в плане дачи ими показаний, опрос проводится объективно. Настроение у осужденных разное, но в целом колония живет по установленному порядку", — отметил Бабуркин.

Он рассказал, что в колонии работает много представителей ФСИН из Москвы , а также сотрудников из регионального управления ведомства. «На месте работают сотрудники прокуратуры . Прокуроры, десятка полтора человек, производят масштабный опрос осужденных», — сказал Бабуркин.

Он также рассказал, что обращение Макарова об избиении в колонии поступило к нему 2 июля 2017 года. 3 июля, по его словам, он обратился с запросом в прокуратуру Ярославской области с требованием организовать проверку, а также при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Результаты проверки подтвердили, что характер и локализация обнаруженных у Макарова травм говорит «о несоразмерном применении физической силы и специальных средств со стороны должностных лиц ИК-1», сказал Бабуркин. Материалы проверки были переданы в СУ СК РФ по региону, прокуратура внесла представление в адрес руководства УФСИН России по области.

"Мне тогда показывали видео первой части этих событий, где Макаров дерзит, не повинуется, оскорбляет сотрудников ФСИН, отказывается выходить из камеры. О том, что у видео есть такое продолжение, не было речи, то, что обнародовали сейчас, тогда показано не было", — сказал Бабуркин.

Ситуация вокруг колонии

Публикации об избиениях в ярославской колонии №1 появлялись в СМИ и ранее. В апреле 2017 года сообщалось об избиении заключенных, среди которых был фигурант так называемого «болотного дела» Иван Непомнящих и еще два человека. Проверку этих сведений проводил региональный омбудсмен Сергей Бабуркин.

Управление ФСИН по Ярославской области опровергло сообщения об избиениях. По данным ведомства, Непомнящих осмотрели медики и не обнаружили телесных повреждений. В июне 2017 года следствие отменило отказ в возбуждении уголовного дела об избиении в исправительной колонии №1, была начата новая проверка.