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В СК опровергли информацию о задержании сотрудника ярославской колонии
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В СК опровергли информацию о задержании сотрудника ярославской колонии 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Старший помощник главы следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская заявила ТАСС, что данные об аресте сотрудника колонии не соответствуют действительности.
Ранее о задержании работника ФСИН по делу о пытках сообщил правозащитный фонд «Общественный вердикт».
Общественность узнала об избиении заключенного исправительной колонии № 1 Ярославля после публикации видео на сайте «Новой газеты». 20 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
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