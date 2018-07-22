В СК опровергли информацию о задержании сотрудника ярославской колонии 

Старший помощник главы следственного управления СК РФ по Ярославской области Кристина Гузовская заявила ТАСС, что данные об аресте сотрудника колонии не соответствуют действительности.
Ранее о задержании работника ФСИН по делу о пытках сообщил правозащитный фонд «Общественный вердикт».
Общественность узнала об избиении заключенного исправительной колонии № 1 Ярославля после публикации видео на сайте «Новой газеты». 20 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.