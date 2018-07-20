В Екатеринбурге осудили мошенника, который обманывал стариков, выдавая себя за полицейского

Екатеринбурге суд вынес приговор Юрию Блинову , которого признали виновным в мошенничестве и подделке удостоверения сотрудника полиции. Всего от Блинова пострадали 14 пенсионеров на общую сумму 927 тысяч.

По данным следствия, с декабря 2017 года по январь 2018 года Блинов вместе с неустановленным человеком звонили на стационарные и сотовые телефоны пожилым людям, представляясь полицейскими.

— Потерпевшим сообщалась ложная информация о совершённом их близким родственником дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, а после предлагалось прекратить административное и уголовное преследование в отношении указанного лица за определенное денежное вознаграждение, — рассказали детали мошеннической схемы в свердловской прокуратуре.

Договорившись по телефону, Юрий Блинов приезжал к потерпевшим и предъявлял им фальшивое удостоверение полицейского. После чего забирал деньги.