В Екатеринбурге осудили мошенника, который обманывал стариков, выдавая себя за полицейского 

В Екатеринбурге суд вынес приговор Юрию Блинову, которого признали виновным в мошенничестве и подделке удостоверения сотрудника полиции. Всего от Блинова пострадали 14 пенсионеров на общую сумму 927 тысяч.
По данным следствия, с декабря 2017 года по январь 2018 года Блинов вместе с неустановленным человеком звонили на стационарные и сотовые телефоны пожилым людям, представляясь полицейскими.
— Потерпевшим сообщалась ложная информация о совершённом их близким родственником дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими, а после предлагалось прекратить административное и уголовное преследование в отношении указанного лица за определенное денежное вознаграждение, — рассказали детали мошеннической схемы в свердловской прокуратуре.
Договорившись по телефону, Юрий Блинов приезжал к потерпевшим и предъявлял им фальшивое удостоверение полицейского. После чего забирал деньги.
За совершённые преступления Кировский районный суд приговорил Юрия Блинова к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого суд взыскал с него деньги в пользу потерпевших. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован подсудимым.