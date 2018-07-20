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СК предъявил обвинение похитителям владельца агрохолдинга «Орловская нива»
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СК предъявил обвинение похитителям владельца агрохолдинга «Орловская нива» 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение четырем похитителям владельца крупного агрохолдинга в Орловской области Сергея Будагова, которого они вывезли под Тулу ради выкупа в 20 миллионов рублей, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным СК, владелец агрохолдинга «Орловская нива» Будагов был похищен вооруженными людьми 10 июля. Неизвестные остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором ехал Будагов, сели в машину и вместе с находившимися там бизнесменом и водителем приехали в район Лужковского кладбища. Там водителя связали и оставили в салоне автомобиля, а Будагова силой посадили в свой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По факту похищения было возбуждено уголовное дело. В ночь на 13 июля в ходе спецоперации в Чернском районе Тульской области Будагова освободили силовики.
"Предъявлено обвинение четверым участникам преступной группы, совершившим похищение Сергея Будагова — владельца агрохолдинга «Орловская Нива». В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 (похищение человека)", — говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемые заключены под стражу. Вину в содеянном они признают и поясняют, что за освобождение бизнесмена они хотели получить выкуп в 20 миллионов рублей.
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