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На Урале продлён арест подозреваемому по делу о похищении
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На Урале продлён арест подозреваемому по делу о похищении 

RT на русском 1 час назад
В Свердловской области продлён арест Андрею Овчинникову, подозреваемому по делу о похищении, сообщает URA.RU.
Предыдущий срок ареста должен был завершиться 21 июля.
Как уточнил официальный представитель следственного управления СК России по региону Александр Шульга, 51-летний Овчинников останется под стражей, являясь фигурантом уголовного дела.
Это уже второе продление его срока в СИЗО.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске перед судом предстанет банда, обвиняемая в похищении детей-сирот.
RT на русском: последние новости
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