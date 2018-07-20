На Урале продлён арест подозреваемому по делу о похищении 

В Свердловской области продлён арест Андрею Овчинникову, подозреваемому по делу о похищении, сообщает URA.RU.
Предыдущий срок ареста должен был завершиться 21 июля.
Как уточнил официальный представитель следственного управления СК России по региону Александр Шульга, 51-летний Овчинников останется под стражей, являясь фигурантом уголовного дела.
Это уже второе продление его срока в СИЗО.
Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске перед судом предстанет банда, обвиняемая в похищении детей-сирот.