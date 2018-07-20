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Жителя Калужской области, изрезавшего участкового мачете, будут судить
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Жителя Калужской области, изрезавшего участкового мачете, будут судить 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: Калуга 24
БРЯНСК, 20 июл — РИА Новости. Житель города Обнинска, который, по версии следствия, покушался на убийство матери и изрезал туристическим мачете руки участковому, пойдет под суд, сообщается на сайте СУСК по Калужской области.
"Он уличен в совершении общественно опасных деяний, подпадающих под статьи «покушение на убийство» (части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ) и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (статья 317 УК РФ)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в августе 2017 года житель Обнинска в ходе ссоры с матерью нанес ей множественные удары металлической головкой молотка. Женщине пришлось скрываться от сына на балконе, однако мужчина застал ее и там.
В ходе расследования этого дела домой к фигуранту пришел участковый, которому было поручено доставить мужчину в психиатрическую больницу для производства соответствующей экспертизы, отмечает СК.
"Мужчина оказал сотруднику сопротивление, напал на него и стал наносить удары имевшимся при себе туристическим мачете, причинив резаные раны обеих кистей с нарушением функций пальцев, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью сотрудника", — говорится в сообщении.
Психиатрическая экспертиза установила, что житель наукограда страдает хроническим психическим расстройством, не позволяющим ему осознавать характер своих действий и руководить ими. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера, отмечает ведомство.
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