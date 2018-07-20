Менеджера банка будут судить за хищение у клиентов около 30 млн руб

ХАНТЫ-МАНСИЙСК , 20 июл — ПРАЙМ. Менеджер банка предстанет перед судом в Нижневартовске ХМАО ) по обвинению в хищение у клиентов около 30 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба местного суда.

Уточняется, что мужчина работал в операционном офисе одного из банков в качестве главного персонального менеджера. В его обязанности входило обслуживание состоятельных и привилегированных клиентов, при этом он имел доступ к специализированным банковским счетам и вкладам клиентов финансовой организации.

По информации суда, с июня 2015 года по август 2016 года мужчина тайно похитил со счетов почти 30 миллионов рублей, которыми воспользовался по своему усмотрению. Таким образом, он обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере.

"Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 25 июля 2018 года", — говорится в сообщении городского суда Нижневартовска.

В суде пояснили, что сотрудник банка согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, однако его представитель заявил, что сумма ущерба, указанная в обвинительном заключении, не соответствует действительности.