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Менеджера банка будут судить за хищение у клиентов около 30 млн руб
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Менеджера банка будут судить за хищение у клиентов около 30 млн руб 

Прайм 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл — ПРАЙМ. Менеджер банка предстанет перед судом в Нижневартовске (ХМАО) по обвинению в хищение у клиентов около 30 миллионов рублей, сообщает в пятницу пресс-служба местного суда.
Уточняется, что мужчина работал в операционном офисе одного из банков в качестве главного персонального менеджера. В его обязанности входило обслуживание состоятельных и привилегированных клиентов, при этом он имел доступ к специализированным банковским счетам и вкладам клиентов финансовой организации.
По информации суда, с июня 2015 года по август 2016 года мужчина тайно похитил со счетов почти 30 миллионов рублей, которыми воспользовался по своему усмотрению. Таким образом, он обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере.
"Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 25 июля 2018 года", — говорится в сообщении городского суда Нижневартовска.
В суде пояснили, что сотрудник банка согласился с предъявленным обвинением в полном объеме, однако его представитель заявил, что сумма ущерба, указанная в обвинительном заключении, не соответствует действительности.
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