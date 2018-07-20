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ФСБ начала обыски в ОРКК и ЦНИИМаш «Роскосмоса» по делу о госизмене
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ФСБ начала обыски в ОРКК и ЦНИИМаш «Роскосмоса» по делу о госизмене 

Rambler News Service 1 час назад
Следственная группа ФСБ 20 июля начала обыски в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), а также в офисе директора исследовательского-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона. Обыски в структурах, входящих в госкорпорацию «Роскосмос», проходят в рамках уголовного дела по государственной измене, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.
ФСБ проверяет несколько работников отрасли на предмет их сотрудничества с западными спецслужбами. ФСБ установило, что западным спецслужбам стали известны результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно».
Официальный представитель «Роскомоса» сообщил RNS, что генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин был проинформирован по данному делу и дал поручение оказывать максимальное содействие следователям.
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Рогозин поручил оказывать содействие следователям при проверках структур «Роскосмоса» Полиция задержала одного подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена СМИ сообщили о задержании бывшего главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова
Комментарии  Ещё 4 источника 
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