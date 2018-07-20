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Подозреваемый в убийстве Дениса Тена сознался в преступлении
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Подозреваемый в убийстве Дениса Тена сознался в преступлении 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: Российская Газета
В отношении другого подозреваемого, скрывающегося от следствия, проводятся розыскные мероприятия. Как отмечается в сообщении МВД Казахстана, дополнительная информация по факту произошедшего в интересах следствия не распространяется.
Дело после смерти хоккеиста переквалифицировано на часть 2 статьи 99 УК Казахстана «Убийство». Расследование взято под личный контроль главой Генеральной прокуратуры республики Кайратом Кожамжаровым. Фигурист Денис Тен скончался в четверг днем во время операции в Центральной городской клинической больнице Алма-Аты. Врачи несколько часов боролись за жизнь спортсмена после нанесенных ему двумя преступниками ножевых ранений. Соболезнования родным и близким трагически погибшего талантливого спортсмена приходят со всего мира.
Как отмечает казахское агентство, прощание с Денисом Теном начнется в субботу, 21 июля, в 10 часов во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате.
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