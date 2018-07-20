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В «Роскосмосе» начали проводить обыски
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В «Роскосмосе» начали проводить обыски 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин знает, что в головном институте госкорпорации ЦНИИМАШе в настоящее время проходят обыски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
Как сообщали СМИ, сотрудники ФСБ России начали обыски в кабинетах ряда сотрудников ЦНИИМаша и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона, что связано с делом о госзимене.
"Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие", — заявили в пресс-службе.
Ранее в ФСБ заявили о задержании замглавы Минэкономики Челябинской области.
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