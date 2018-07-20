Установлена личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена

Известны личности обоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена . Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на МВД Казахстана.

Ранее стало известно, что один из злоумышленников был задержан и дал признательные показания. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. В настоящее время объявлен в розыск его соучастник — Арман Кудайбергенов 1994 года рождения. На его розыск брошены все силы личного состава Департамента внутренних дел Алма-Аты.

Денис Тен был убит накануне — при потасовке с двумя молодыми людьми, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля, спортсмен получил ножевое ранение и через несколько часов скончался от массивной кровопотери. Медики бились за его жизнь, но спасти Тена не смогли.