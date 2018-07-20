Установлена личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена 

Известны личности обоих подозреваемых в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на МВД Казахстана.
Ранее стало известно, что один из злоумышленников был задержан и дал признательные показания. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. В настоящее время объявлен в розыск его соучастник — Арман Кудайбергенов 1994 года рождения. На его розыск брошены все силы личного состава Департамента внутренних дел Алма-Аты.
Денис Тен был убит накануне — при потасовке с двумя молодыми людьми, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля, спортсмен получил ножевое ранение и через несколько часов скончался от массивной кровопотери. Медики бились за его жизнь, но спасти Тена не смогли.
Соболезнования в связи со случившимся выразили многие представители мирового спортивного сообщества, в том числе почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и многие другие. Прощание с Денисом Теном пройдет 21 июля в 10 часов по местному времени во Дворце спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате.