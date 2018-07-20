В колонию строгого режима за фиктивную регистрацию

"Мировой судья 277 судебного участка Щёлковского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя Алексея Лукьянова . Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации )", — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры

В суде установлено, что житель города Щёлково оформил в марте 2018 года уведомления о прибытии четырёх иностранных граждан по своему месту жительства, однако иностранцы там не проживали.

Суд назначил наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

В региональной прокуратуре отмечают, что приговор в законную силу не вступил, а государственное обвинение в суде обеспечивала Щёлковская городская прокуратура.