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В колонию строгого режима за фиктивную регистрацию
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В колонию строгого режима за фиктивную регистрацию 

Вести Подмосковья 55 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Житель города Щёлково осуждён за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
"Мировой судья 277 судебного участка Щёлковского судебного района вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя Алексея Лукьянова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации)", — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В суде установлено, что житель города Щёлково оформил в марте 2018 года уведомления о прибытии четырёх иностранных граждан по своему месту жительства, однако иностранцы там не проживали.
Суд назначил наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В региональной прокуратуре отмечают, что приговор в законную силу не вступил, а государственное обвинение в суде обеспечивала Щёлковская городская прокуратура.
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