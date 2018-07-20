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«Ъ»: система распознавания лиц Сбербанка помогла задержать 60 преступников
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«Ъ»: система распознавания лиц Сбербанка помогла задержать 60 преступников 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Разработанная Сбербанком система распознавания лиц в ходе тестирования помогла за месяц задержать 60 человек, находившихся в федеральном розыске.
Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, курирующий вопросы безопасности.
"Мы уже тестировали систему распознавания лиц по федеральной базе данных в метро, и она показала отличный результат — за месяц было задержано около 60 человек, которые находились в федеральном розыске", — сказал Кузнецов.
Система предназначена для использования в двухфакторной аутентификации клиентов банка. Однако большой интерес к разработке проявили в МВД, добавил он.
При этом Кузнецов не уточнил, в каких именно городах проходило тестирование.
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