«Ъ»: система распознавания лиц Сбербанка помогла задержать 60 преступников

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Разработанная Сбербанком система распознавания лиц в ходе тестирования помогла за месяц задержать 60 человек, находившихся в федеральном розыске.

"Мы уже тестировали систему распознавания лиц по федеральной базе данных в метро, и она показала отличный результат — за месяц было задержано около 60 человек, которые находились в федеральном розыске", — сказал Кузнецов.

Система предназначена для использования в двухфакторной аутентификации клиентов банка. Однако большой интерес к разработке проявили в МВД , добавил он.

При этом Кузнецов не уточнил, в каких именно городах проходило тестирование.