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Магаданских инспекторов ДПС проверят после драки с подростками
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Магаданских инспекторов ДПС проверят после драки с подростками 

360tv.ru 42 минуты назад
Группа подростков напала на сотрудников ДПС в Магадане 17 июля. После инцидента на полицейских поступило заявление о применении насилия к несовершеннолетнему. Следственный комитет проводит доследственную проверку по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Превышение должностных полномочий» УК РФ. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Магаданской области.
В социальных сетях появился видеоролик драки подростков и сотрудников полиции. Следователи установили, что инцидент произошел 17 июля. Сотрудники ГИБДД остановили несовершеннолетнего мопедиста, у которого не было прав соответствующей категории. Сотрудники дорожной полиции хотели забрать у подростка мопед, но на подмогу нарушителю подоспели приятели.
На кадрах видеозаписи видно, что группа подростков препятствовала действиям сотрудников ГИБДД.
«По результатам проверок следователи примут процессуальные решения о наличии оснований для возбуждения уголовных дел», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Вечером 17 июля в Набережных Челнах подростки жестоко избили мужчину после замечания о поведении. В результате избиения мужчина скончался. По факту гибели горожанина проводится доследственная проверка.
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