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В Омской области арестовали автомобиль, перевозивший мигрантов
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В Омской области арестовали автомобиль, перевозивший мигрантов 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Двух мужчин, занимавшихся незаконной деятельностью, отправили в колонию, а машину — в доход государства. По информации пресс-службы УФССП по Омской области, два иностранных гражданина 37 лет и 51 года занимались незаконной перевозкой жителей Узбекистана в РФ. Мужчины действовали по предварительному сговору и планировали и в дальнейшем заниматься ввозом иностранцев в РФ, но их планы были пресечены сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Омской области.
Иностранцев признали виновными в совершении преступления, суд назначил им наказание в виде 1,3 и 1,6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Автомобиль ВАЗ-2107, на котором осуществлялись незаконные перевозки, постановили конфисковать в пользу государства.
— В данный момент конфискованное имущество передано специализированной организации для обращения в доход государства, — сообщает пресс-служба ведомства.
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