Ещё
В Томске ФСБ задержала сторонника радикальных исламистов из Казахстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе

В Томске ФСБ задержала сторонника радикальных исламистов из Казахстана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
НОВОСИБИРСК, 20 июл — РИА Новости. Сотрудники УФСБ во взаимодействии со следователями СК и полицейскими задержали в Томске сторонника радикального ислама из Казахстана, который пропагандировал идеи терроризма, сообщает УФСБ по Томской области в пятницу.
"Пресечена противоправная деятельность сторонника радикального ислама, 22-летнего гражданина Казахстана, пропагандировавшего среди жителей региона идеи терроризма, в том числе посредством сети интернет", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, иностранец, находясь в Томске под вымышленными установочными данными, распространял материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории России, и публично оправдывал действия совершивших их террористов.
Подозреваемый задержан. В отношении него Следственным подразделением УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.
Следователи выявляют возможные связи в экстремистских и террористических структурах, добавили в УФСБ.
Последние новости
Директор ФБР прокомментировал предложение Путина Трампу "Китайцы спилили все". Кто на самом деле уничтожает русский лес Крепкий орешек. Что будет с рублем этим летом
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ311
Путин предложил Трампу референдум в Донбассе386
Женщина лишилась ноги после бритья14
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
Украина готовится к «возвращению» Донбасса192
Видео
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
05:24
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:12
В отеле мороженое продают за 1500 долларов
Общество
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение