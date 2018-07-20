В Томске ФСБ задержала сторонника радикальных исламистов из Казахстана

"Пресечена противоправная деятельность сторонника радикального ислама, 22-летнего гражданина Казахстана, пропагандировавшего среди жителей региона идеи терроризма, в том числе посредством сети интернет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, иностранец, находясь в Томске под вымышленными установочными данными, распространял материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, произошедших на территории России , и публично оправдывал действия совершивших их террористов.

Подозреваемый задержан. В отношении него Следственным подразделением УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Санкция предусматривает до семи лет лишения свободы.

Следователи выявляют возможные связи в экстремистских и террористических структурах, добавили в УФСБ.