На Колыме подростки напали на полицейских 

В Магадане произошла стычка местных подростков с сотрудниками полиции. Вечером 17 июля инспекторы ГИБДД остановили молодого человека, управлявшего мопедом без документов. Один из полицейских попытался отобрать у него ключи, но тот набросился на стража порядка. На помощь подростку подоспела целая толпа. Парни хватали инспектора за руки, пытались выбить ключи у него. Другие снимали происходящее на телефоны. В потасовке владельцу мопеда удалось скрыться.
Видео получило широкое распространение в социальных сетях Магаданской области, сообщает MagadanMedia. А на днях следственное управление региона начало процессуальные проверки. Причем родители нескольких подростков подали встречные иски против полицейских.
«Одна процессуальная проверка проводится по признакам преступления «Применение насилия в отношении представителя власти», вторая — «Превышение должностных полномочий», поводом для которой послужило заявление законного представителя одного из несовершеннолетних о применении к нему насилия сотрудником полиции», — рассказали в СУ СКР по Магаданской области.
Фото — кадр из видео