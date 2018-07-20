В тюрьме до 98: экс-президенту Южной Кореи увеличили срок

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе получила новый срок — суд приговорил ее к еще восьми годам заключения. Помимо этого, суд обязал ее выплатить штраф штраф в 3,3 миллиарда вон (приблизительно 3 миллиона долларов).

Как сообщает Yonhapnews, бывшая глава государства была признана виновной сразу по двум уголовным делам — о получении средств из бюджета Национального разведывательного агентства Южной Кореи (6 лет) и вмешательстве в деятельной правящей партии (2 года).

Таким образом, бывший президент Южной Кореи проведет за решеткой 32 года — выйти на свободу она сможет только в 98 лет.

В апреле этого года Пак Кын Хе была приговорена к 24-летнему тюремному сроку. Ее признали виновной по 18 пунктам, в числе которых — коррупция, взяточничество, превышение должностных полномочий и раскрытие государственной информации.