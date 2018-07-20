Браудер попросил США не выдавать его России

Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, приговоренный в РФ к девяти годам колонии заочно за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов, хочет убедить президента США Дональда Трампа в том, что его выдача России может угрожать жизни предпринимателя.
"Сдать меня [президенту РФ Владимиру] Путину в конечном счете будет означать обречь меня на смерть", — утверждал Браудер в четверг в эфире телекомпании CNN.
Он также выразил надежду на то, что компетентные ведомства США не прибегнут в его отношении к договору, о котором упоминал президент России в Хельсинки.
"У Соединенных Штатов имеются четкие законы касательно взаимной правовой помощи с Россией, касательно экстрадиции и ряда других вопросов", — сказал Браудер.
"Есть ведомства, действующие в соответствии с этими законами, и я не думаю, что в этих правоохранительных ведомствах США найдутся люди, способные пойти на грязную сделку" с Москвой, заключил он.
На саммите в Хельсинки в понедельник Путин напомнил, что между США и РФ существует действующий с 1999 года договор о правовой помощи по уголовным делам, и выразил готовность оказать содействие в расследовании. Президент РФ предложил спецпрокурору Роберту Мюллеру направить Москве официальный запрос в рамках этого договора. Глава государства также допустил, что российские следователи в соответствии с этим договором могли бы допросить всех людей, которых американская сторона в чем-то подозревает. В частности, начальник управления Генеральной прокуратуры России Александр Куренной ранее проинформировал, что российская сторона хотела бы допросить бывшего посла США в РФ Майкла Макфола и главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который уже заочно осужден в России.
После саммита Белый дом заявил, что рассматривает возможность допроса российскими следователями американских граждан, которые, по мнению России, замешаны в противоправной деятельности в РФ. Однако в четверг в официальном заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс информировала, что Трамп не примет такого предложения, однако рассчитывает на то, что 12 россиян, обвиненных заочно в причастности к вмешательству в выборы, смогут прибыть в США.
Дело Браудера
11 июля 2013 года основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей) и осужден на девять лет лишения свободы, а также в течение двух лет лишен права заниматься предпринимательской деятельностью. Позднее Генпрокуратура РФ сообщила, что деловые партнеры Браудера незаконным образом заработали в РФ более $1,5 млрд, не заплатили налоги ни в России, ни в США, но перевели деньги в Соединенные Штаты, направив из них минимум $400 тыс. на избирательную кампанию Хиллари Клинтон.