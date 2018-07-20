В США обвинили предполагаемых убийц рэпера XXXTentacion

В США обвинили предполагаемых грабителей в убийстве рэпера XXXTentacion

Большое жюри в штате Флорида предъявило обвинения в убийстве рэпера XXXTentacion четырем предполагаемым грабителям, пишет местная газета Sun Sentinel.

Ранее сообщалось, что американский 20-летний рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion, был застрелен в июне вооруженными преступниками, которые пытались отнять у музыканта сумку с наличными. В ограблении участвовали четыре человека. Кто именно из них стрелял в рэпера, пока не выяснено.

Обвинения в убийстве первой степени и попытке ограбления были предъявлены Майклу Боутрайту, Дедрику Уильямсу, Трейвону Ньюсому и Роберту Аллену . Всем обвиняемым от 20 до 22 лет.

Боутрайт и Уильямс уже арестованы, розыск еще двух сообщников продолжаются. Местные активисты по профилактике преступлений предложили 3 тысячи долларов вознаграждения за информацию, которая поможет обнаружить разыскиваемых.