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Банк «Таатта» заявил о недостаче более полумиллиарда рублей
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Банк «Таатта» заявил о недостаче более полумиллиарда рублей
Национальная Служба Новостей
37 минут назад
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Фото:
Национальная Служба Новостей
Представители
банка «Таатта»
обратились в столичную полицию с заявлением о недостаче 569 млн рублей, 35 тысяч долларов, 1 тысячи евро, сообщил
ТАСС
источник в
правоохранительных органах
.
Банк России
отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля.
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