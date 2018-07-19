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Банк «Таатта» заявил о недостаче более полумиллиарда рублей
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Банк «Таатта» заявил о недостаче более полумиллиарда рублей 

Национальная Служба Новостей 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Представители банка «Таатта» обратились в столичную полицию с заявлением о недостаче 569 млн рублей, 35 тысяч долларов, 1 тысячи евро, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Банк России отозвал лицензию у банка «Таатта» 5 июля.
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