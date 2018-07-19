Уголовные дела в отношении высокопоставленных представителей Минобороны с 2013 года. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 июля 2018 года Савеловский суд Москвы арестовал Максима Куксина, директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны РФ . Его подозревают в получении взятки в размере не менее 11 млн рублей. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об уголовных делах в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны и офицеров российских вооруженных сил. С 2013 года по ним проходило пять человек.

В сентябре 2013 года Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-майора Владимира Чиркина. Ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 290 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Получение взятки должностным лицом"). По данным следствия, в 2008 году Чиркин получил 450 тыс. рублей за выделение однокомнатной квартиры в Наро-Фоминске бывшему военнослужащему Кантемировской дивизии Владимиру Лопанову, которому квартира и так полагалась по закону. Свою вину Чиркин отвергал. 2 декабря 2013 года Владимир Чиркин был освобожден от должности главкома Сухопутных войск. 14 августа 2015 года Московский гарнизонный военный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и лишению звания. 23 декабря 2015 года Окружной военный суд Москвы заменил Чиркину тюремное наказание штрафом в 90 тыс. руб. и восстановил его в звании. 19 февраля 2016 года 235-й гарнизонный военный суд ( Московская область ) досрочно снял Владимиру Чиркину судимость, однако это решение было отменено Верховным судом РФ 11 октября 2016 года.

Дело бывшего замкомандующего военно-транспортной авиацией Валерия Шемякина

19 октября 2013 года 235-й гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режим, а также лишил звания генерал-майора, бывшего заместителя командующего военно-транспортной авиацией Валерия Шемякина. Он был осужден по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") за серию махинации с жильем, проведенных в 1999-2010 годах. Также от генерала потребовали компенсировать ущерб Минобороны в размере 6,7 млн рублей. Шемякин не признавал себя виновным. 24 декабря 2013 года Московский окружной военный суд смягчил ему наказание до 3,5 лет в колонии общего режима. 28 октября 2014 года Военная коллегия Верховного суда изменила наказание Валерию Шемякину на условное с испытательным сроком в три года. Кроме того, ему было возвращено воинское звание генерал-майора.

Дело генерал-майора Валерия Сосницкого

29 октября 2013 года Воронежский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении генерал-майора Валерия Сосницкого. Его обвиняли по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"). Следствие установило, что, занимая должность заместителя командующего объединением ВВС и ПВО, генерал выпускал приказы о своем премировании за участие в утилизации боеприпасов. При этом участия в этих работах он не принимал. Ущерб следствие оценило в 224 тыс. рублей. Эту сумму Сосницкий возместил Минобороны РФ. Суд признал его виновным по двум эпизодам хищения и приговорил к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

28 ноября 2013 года Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ в отношении экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По данным следствия, он, являясь министром обороны, поручил построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу от села Краса Икрянинского района Астраханской области до острова Школьный. На территории острова располагается база отдыха «Житное», которая принадлежала Валерию Пузикову , мужу сестры Анатолия Сердюкова. Кроме того, для благоустройства территории базы отдыха привлекали военнослужащих. По словам Сердюкова, в обмен на помощь в строительстве дороги владельцы базы обещали обеспечить военнослужащих льготными путевками. По версии следствия, в результате действий бывшего министра государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн рублей. Уголовное дело в отношении Анатолия Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 года по амнистии, объявленной в связи с 20-летием конституции РФ.

Дело полковника Валерия Линникова

21 октября 2014 года бывший начальник 41-го отдела капитального строительства (ОКС) Главного командования Сухопутных войск Минобороны РФ полковник Валерий Линников был осужден на четыре года колонии. Кроме того, он был на три года лишен права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. Суд в полном объеме удовлетворил иск представителя военного ведомства о взыскании с осужденного ущерба, причиненного государству. Следствием было установлено, что в 2006 году. 41-й ОКС перечислил коммерческим организациям денежные средства для закупки 320 квартир для военнослужащих. Зная о том, что компании «Альтаир», «Град-Строй», «ПП Развитие», «Сервис Сибири и К» не передали военному ведомству 111 квартир на общую сумму более 340 млн рублей (в ценах 2006-2007 годов), Линников подписал фиктивные акты приемки-передачи. 27 января 2014 года Московский окружной военный суд рассмотрел жалобу защиты Валерия Линникова и оставил приговор в силе.