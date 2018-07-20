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Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры
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Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В одной из петербургских квартир на улице Гастелло нашли полмиллиарда рублей, сообщает издание MR7.ru. Данная сумма была найдена оперативниками в рамках обысков, проходящих по уголовному делу о незаконном обналичивании денег.
На момент проведения обыска квартира пустовала. Полмиллиарда сотрудники правоохранительных органов нашли в холодильнике.
В декабре прошлого года внутри спального дивана одной из квартир на той же улице также были найдены 605 млн рублей. Квартира принадлежала 54-летней жительнице Петербурга. Данная сумма была изъята в ходе обыска по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
Следствие предполагает, что в 2017 году через пять номинальных петербургских компаний провели свыше 650 млн рублей. По предварительным подсчетам, подпольные банкиры заработали на этом более 50 млн 
Комментарии47  Ещё 3 источника 
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