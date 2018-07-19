У Варчука арестовали имущество на десятки млн рублей

Стоимость имущества бывшего замглавкома внутренних войск МВД Вячеслава Варчука , на которое был наложен арест, стоит десятки миллионов рублей. Речь идёт о двух земельных участках с домом в Истринском районе Московской области , квартире, нежилом помещении в столице, а также двух дорогостоящих автомобилях и 20 млн рублях.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал о том, что суд приговорил Варчука к шести годам строгого режима за получение взятки в 10 миллионов рублей. Помимо прочего отставного генерала обязали выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей. Это существенно ниже того, о чём просило обвинение. Прокурор настаивал на 12 годах колонии и штрафе в 200 миллионов.