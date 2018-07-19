Ещё
У Варчука арестовали имущество на десятки млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство

У Варчука арестовали имущество на десятки млн рублей 

News.ru 54 минуты назад
Стоимость имущества бывшего замглавкома внутренних войск МВД Вячеслава Варчука, на которое был наложен арест, стоит десятки миллионов рублей. Речь идёт о двух земельных участках с домом в Истринском районе Московской области, квартире, нежилом помещении в столице, а также двух дорогостоящих автомобилях и 20 млн рублях.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал о том, что суд приговорил Варчука к шести годам строгого режима за получение взятки в 10 миллионов рублей. Помимо прочего отставного генерала обязали выплатить штраф в размере 20 миллионов рублей. Это существенно ниже того, о чём просило обвинение. Прокурор настаивал на 12 годах колонии и штрафе в 200 миллионов.
News.ru: последние новости
Прокурор попросил 12 лет колонии для экс-замглавкома ВВ МВД На Украине осужденный на 6 лет работает мэром Из микрозаймовой организации в Москве похитили 10 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объявил об изменении внешней политики России300
Украина по просьбе Турции совершила большое предательство121
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе112
В Египте вскрыли гигантский чёрный саркофаг17
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона22
Видео
00:42
Россия вышлет греческих дипломатов
Политика
01:00
Путин допустил обострение ситуации на Украине
Политика
05:19
Падение акробатки в огонь попало на видео
Происшествия
07:01
Путин объявил об изменении внешней политики России
Политика Экономика
02:51
Звезды ответили на слова нашедшего у них рак Кобзона
Шоу-бизнес
09:11
Казаки просят отменить пенсии
Общество
00:42
Работу лазера «Пересвет» показали на видео
Армия Оружие
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
00:45
Почему британский «Челленджер 2» превращается в «огненный шар»
Оружие В мире
03:13
Путин объяснил суть «Северного потока-2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение