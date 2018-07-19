Приезжая из Казани осуждена за дачу взятки начальнику энгельсской тюрьмы

В энгельсской исправительной колонии на данный момент отбывает наказание её сын, который был осуждён за изнасилование. 51-летняя женщина приехала сюда именно ради него. Хотела улучшить условия его содержания. Для этого попыталась договориться с начальником колонии и передать ему незаконное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Совершить задуманное помешали сотрудники отдела службы исполнения наказаний.

В итоге нарушительницу признали виновной по статье 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации (покушение на дачу взятки). В ходе следствия она признала свою вину. В итоге суд наказал её штрафом на сумму 20 тысяч рублей.

Коррупция на сегодняшний день является одним из самых распространённых нарушений в Саратовской области. Причём суммы взяток варьируются от 400 рублей до 25 миллионов. Такая статистика недавно была озвучена на пресс-конференции представителей Управления Следственного комитета.