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Саратовский авториелтор пойдет под суд за растрату 40 миллионов
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Саратовский авториелтор пойдет под суд за растрату 40 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ленинский районныйсуд Саратова направлено уголовное дело против 34-летнего владельца салона подержанных авто. Мужчина обвиняется в растрате с использованием служебного положения в особо крупном и крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году мужчина зарегистрировал ООО «Феникс». Общество должно было оказывать услуги по купле-продаже авто. Учредителем и директором фирмы значились его доверенные лица. Фактическое руководство созданной организацией он осуществлял самостоятельно, занимая должность заместителя директора.
По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года владелец автосалона обманул своих клиентов, которые предали ему деньги для продажи транспортных средств. Мужчина реализовал на рынке 106 автомобилей, а полученную от продаж сумму присвоил себе. Авториелтор обогатился на 40 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото:pixabay.com
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