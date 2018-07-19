Саратовский авториелтор пойдет под суд за растрату 40 миллионов

В Ленинский районныйсуд Саратова направлено уголовное дело против 34-летнего владельца салона подержанных авто. Мужчина обвиняется в растрате с использованием служебного положения в особо крупном и крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году мужчина зарегистрировал ООО «Феникс». Общество должно было оказывать услуги по купле-продаже авто. Учредителем и директором фирмы значились его доверенные лица. Фактическое руководство созданной организацией он осуществлял самостоятельно, занимая должность заместителя директора.

По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года владелец автосалона обманул своих клиентов, которые предали ему деньги для продажи транспортных средств. Мужчина реализовал на рынке 106 автомобилей, а полученную от продаж сумму присвоил себе. Авториелтор обогатился на 40 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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