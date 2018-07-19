СК возбудил второе уголовное дело о загрязнении почвы отходами с томского свинокомплекса

"В дополнение к ранее возбужденному уголовному делу по факту порчи земли ООО «Промпереработка», на основании материалов УФСБ России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного предпринимательства ООО «Промпереработка» с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 171 УК РФ «Порча земли»)", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что у компании не было соответствующей лицензии на деятельность по сбору, транспортировке и утилизации отходов. Таким образом, предприятие незаконно получило доход в особо крупном размере в сумме около 36 млн рублей

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, «Промпеработка» в 2017-2018 годы в нарушение закона складировала куриный помет и свиной навоз с предприятий Сибирской аграрной группы в окрестностях деревни Кусково под Томском на участке площадью 11,6 га. В результате этот участок, относящийся к сельскохозяйственным землям, был загрязнен нитратами, тяжелыми металлами, бактериями и личинками паразитов. Кроме того, в почве превышены нормы содержания фосфора и калия.

Жители Томска уже в течение нескольких недель жалуются в социальных сетях на неприятный запах навоза. В Сибирской аграрной группе не отрицали свою причастность к распространению запаха, однако отмечали, что с навозом и пометом на полях запах не связан. По данным представителя агрохолдинга, специалисты ищут способы решения проблемы.