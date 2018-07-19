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Олег Сорокин переведен в изолятор временного содержания из СИЗО
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Олег Сорокин переведен в изолятор временного содержания из СИЗО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экс-глава Нижнего Новгорода, бывший вице-спикер регионального заксобрания Олег Сорокин переведен в изолятор временного содержания нижегородского ГУ МВД на проспекте Гагарина из кстовского СИЗО-2. Соответствующее постановление в минувший понедельник вынес следователь по особо важным делам Евгений Лагунов, сообщил адвокат Сорокина Вадим Богдан.
По словам защиты, следователь никак не мотивировал перевод Сорокина в изолятор. Согласно постановлению, экс-глава областной столицы был переведен в ИВС в связи со следственной необходимостью. Защита Сорокина расценивает действия следователей как попытку оказать давление, чтобы обвиняемый мог как можно скорее ознакомиться с материалами дела.
«Условия содержания во временном изоляторе значительно хуже, чем в СИЗО. В кабинете, где он знакомится с материалами дела, идет ремонт и нет стола. Таким образом подзащитный вынужден знакомится с материалами дела в неблагоприятных условиях — он делает записи, держа листы на коленях», — сообщил адвокат Михаил Бурмистров.
Поскольку действия следователя нарушают права Сорокина, зашита направила жалобы в Генеральную прокуратуру и Нижегородский районный суд. Напомним, экс-глава Нижнего Новгорода был задержан и заключен под стражу 19 декабря минувшего года. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. Речь идет об аукционе на право комплексного освоения 453 га в Советском районе Нижнего Новгорода для жилищного строительства. В конце марта ему также были предъявлены обвинения в пособничестве в превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов, а также соучастии в похищении человека.
Фото: gorduma.nnov.ru
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