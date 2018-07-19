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Орловец заработал уголовное дело, угрожая полицейским триммером
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Орловец заработал уголовное дело, угрожая полицейским триммером 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловский СКР сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Ливенского района. 38-летний мужчина угрожал применить насилие в отношении представителей власти.
22 июня сотрудники местной полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия в связи с кражей. Мужчина не подчинился законным требованиям правоохранителей и угрожал им расправой. Он грозил покалечить их работающим триммером. Сейчас СУ СК России по Орловской области выясняет все обстоятельства совершенного преступления.
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