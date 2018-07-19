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Олега Сорокина перевели из СИЗО в ИВС в Нижнем Новгороде
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Олега Сорокина перевели из СИЗО в ИВС в Нижнем Новгороде 

АиФ Нижний Новгород 32 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Бывшего главу Нижнего Новгорода и вице-спикера регионального Законодательного собрания Олега Сорокина перевели из кстовского СИЗО №2 в изолятор временного содержания (ИВС) на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Вадима Богдана.
По словам адвоката, которые приводятся в сообщении, следователь никак не мотивировал перевод Олега Сорокина в ИВС. В уведомлении говорится, что обвиняемый переводится в изолятор временного содержания «в связи со следственной необходимостью». При этом адвокаты воспринимают это событие как попытку давления для того, чтобы Олег Сорокин быстрее знакомился с материалами уголовного дела, поскольку условия содержания в ИВС, по мнению защиты, хуже, чем в СИЗО.
«В кабинете, где он (Олег Сорокин) знакомится с материалами дела, идет ремонт, — цитирует издание Вадима Богдана. — В железной клетке, в которую он помещен, нет стола, и он вынужден делать записи и пометки, держа листы на коленях».
Сообщается, что адвокаты Олега Сорокина уже направили соответствующие жалобы в Нижегородский районный суд и Генеральную прокуратуру.
Напомним, что Олег Сорокин был задержан в декабре 2017 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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